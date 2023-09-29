استنفار على الحدود الجنوبية في لبنان.. ماذا يحصل؟

للأسبوع الثاني على التوالي لا يزال الهدوء الحذر يخيم على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مع استمرار حالة الاستنفار المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي يجدد تهديداته بشكل يومي بالانتقام من لبنان وخاصة عند الخط الحدودي القريب من المستعمرات الاسرائيلية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى مثلث الوزاني سهل مرجعيون مرورا ببوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا.

ويسجل تحركات غير اعتيادية للاسرائيليين في مواقعهم الامامية المحاذية للشريط الحدودي على طول الخط الحدودي من خلال تمركزهم خلف السواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية المحيطة بهذه المواقع خلال اعمال المراقبة وذلك في ظل تحليق متقطع للطيران الإسرائيلي في سماء المنطقة ويتزامن ذلك مع دوريات شبه متواصلة للاليات العسكرية الاسرائيلية انطلاقا من تلال العباد وتلال العديسة حتى الطرف الغربي لمستعمرة المطلة.

الاستنفار الإسرائيلي يقابله حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: سفير الشمال