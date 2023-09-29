المرصد الأوروبي للنزاهة: غياب المحاسبة أدى إلى مزيد من الإنهيار في قطاعات الدولة وشلل كامل في المؤسسات

لبنان
By cedar
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رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن غياب المحاسبة أدى إلى مزيد من الإنهيار في قطاعات الدولة اللبنانية كافة وشلل كامل في المؤسسات.

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واعتبر أن “ما حدث بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مريب، فالرجل الذي بحقه مذكرتي توقيف دولتين وعلى أيامه وقع الإنهيار الكبير وحولت المليارات إلى الخارج وهو متهم بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور نسي الجميع بمن فيهم القضاء والإعلام اللبناني أمره وكأنها مرحلت ومرت.”

وتساءل المرصد: “هل يعقل طي صفحة 30 سنة في المصرف المركزي اللبناني دون معرفة ما حصل هناك؟”

وأشار إلى أنه “من حق اللبنانيين معرفة ما الذي أوصلهم إلى هنا ومن سرق جنى عمرهم،” قائلًا: “لا يجوز الإستمرار بهذا الشكل في الدولة اللبنانية تطوى الملفات على قاعدة عفا الله عما مضى، فأين التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت؟ إلى ماذا توصل التحقيق في قضية رياض سلامة؟ ماذا عن التدقيق الجنائي؟”

وشدد على أنه “على القضاء اللبناني دور يجب أن يلعبه لمصلحة الشعب اللبناني، لكن لا يبدو حتى الساعة أنه يقوم به.”

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