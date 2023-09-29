بالصور: افتتاح مركز الخدمات الانمائية في منطقة غزير كسروان

إفتتح وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار المقر الجديد لمركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في منطقة غزير – كسروان، في مبنى البلديّة، في حضور أعضاء المجلس البلدي، فريق عمل المركز وفاعليات المنطقة.

1/3 إفتتح وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار المقرّ الجديد لمركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في منطقة غزير – كسروان، في مبنى البلديّة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، فريق عمل المركز وفعاليات المنطقة. pic.twitter.com/50V0qFoI02 — وزارة الشؤون الإجتماعية (@mosalebofficial) September 29, 2023

وشدد الوزير حجار في كلمة على “أهميّة العمل المشترك والتكاتف بين الوزارات والادارات المحليّة في ظلّ الظروف الصعبة التي نمرً بها”، وشكر للبلديّة “احتضانها المركز”، منوّهاً “بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الوزارة وبلدية غزير”.

بعدها، جال في أقسام المركز مستعلماً عن الخدمات التي يقدّمها واعداً بإطلاق رزمة خدمات جديدة قريباً.