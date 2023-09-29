الجيش يحرّر مخطوفًا.. من مخيّم للنازحين السوريين والقبض على عصابة من لبنانيين وسوريين

تمكّنت مخابرات الجيش، بعملية دقيقة، من تحرير المخطوف بديع الحاج من بلدة كامد اللوز في مخيّم النازحين السوريين في الروضة، وألقت القبض على عصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين كانو سيطلبون فدية 4 ملايين دولار أميركيّ.

وكان المخطوف الحاج قد خطف أمس حيث أقدم ستّة مسلحين على اقتحام منزله، عن طريق خلع الباب الخارجي، في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي، وقاموا بالإعتداء عليه وعلى الموجودين داخل المنزل وهم أربعة أشخاص، ثم قاموا بتكبيله وخطفه من داخل منزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة.