ما حدود دور الصين في حرب غزة ووقف هجمات الحوثيين في البحرالأحمر؟

أحمد قنديل المختص في الشؤون الآسيوية يشرح تأثير دور الصين في غزة و في البحر الأحمر.

جددت الصين أكثر من مرة دعمها لمسعى الفلسطينيين لإقامة دولتهم ودعت لهدنة إنسانية مستدامة. وكانت الصين من أقوى الداعمين في اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وثمة آمالٌ أن تستفيد الصين من علاقاتها الوثيقة مع إيران، التي تدعم حماس في غزة وحزب الله في لبنان، من أجل تخفيف تهدئة الأوضاع في المنطقة. غير أن هناك من يرى أن الصين لا تزال لاعباً ثانويا في الشرق الأوسط

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هذه الحلقة تقدمها نغم قاسم

وفي إدارة التحرير كريمة كواح