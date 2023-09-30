بالصور: أبرز الأحداث في العالم هذا الأسبوع

BBC
By admin
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مجموعة مختارة من الصور الإخبارية القوية التي تم التقاطها حول العالم خلال هذا الأسبوع.

امرأة تضع الزهور بالقرب من مكان الحادث في كرويدون، جنوب لندن
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امرأة تضع الزهور بالقرب من مكان حادث مقتل الفتاة إليان أندام، 15 عاما، طعنا في كرويدون، جنوب لندن،. كانت تلميذة الصف الحادي عشر قد نزلت للتو من حافلة ذات طابقين مع مجموعة من الأصدقاء عندما تعرضت للهجوم.

أناستاسيا تساجكاراكاكي، 60 عاما، تقف بجوار متعلقاتها خارج منزلها الذي غمرته المياه بعد مرور العاصفة دانيال عبر قريتها كوسكيناس، اليونان.

شخص يتم وضع علامة على إصبعه في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إيسواتيني

وضع علامة على إصبع شخص في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إيسواتيني، حيث يواصل الملك مسواتي الثالث الحكم باعتباره آخر ملك مطلق في أفريقيا. ويلعب البرلمان دورا استشاريا للملك، الذي يعين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

الصينية يانغ جيايو، تعبر خط النهاية لتفوز بالميدالية الذهبية في نهائي سباق المشي لمسافة 20 كم للسيدات متفوقة على صاحبة الميدالية الفضية ما زينشيا في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

يبدو أن الشجرة التاريخية في سيكامور جاب، بجانب جدار هادريان في نورثمبرلاند، قد قطعت في منتصف الليل

أشخاص يقفون بجوار الشجرة التاريخية في سيكامور جاب، بجانب جدار هادريان في نورثمبرلاند، التي تم قطعها في منتصف الليل. ويعتقد مسؤولو هيئة منتزه نورثمبرلاند الوطني أن الشجرة، المعروفة باسم شجرة روبن هود، “قُطعت عمدا”.

عاملون في وكالة ناسا يفحصون كبسولة تحتوي على عينات من الكويكب بينو عندما هبطت في صحراء يوتا. ويأمل العلماء أن تحتوي هذه المادة على مؤشرات حول كيفية بدء الحياة على الأرض. وبقيت المركبة الفضائية أوزوريس ريكس في الفضاء بعد إطلاق الكبسولة التي تحتوي على العينات.

تم تصوير أحد مشجعي فريق الولايات المتحدة الأمريكية في الحفرة السابعة في نادي ماركو سيمون للجولف والنادي الريفي في روما، إيطاليا، خلال كأس رايدر 2023.

تصوير أحد مشجعي فريق الولايات المتحدة الأمريكية في الحفرة السابعة في نادي ماركو سيمون للجولف والنادي الريفي في روما، إيطاليا، خلال كأس رايدر 2023.

زعيم الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا إد ديفي (في الوسط)، يصل مع النائبين ديزي كوبر (في الأمام على اليسار)، وليلى موران (في الأمام على اليمين)، بالإضافة للمرشحين البرلمانيين لمؤتمر الديمقراطيين الليبراليين في مركز مؤتمرات بورنموث.

عارضة أزياء تقدم إبداعًا للمصمم كيفن جيرمانير في أسبوع الموضة في باريس.

عارضة أزياء تقدم زيا للمصمم كيفن جيرمانير، كجزء من عرض مجموعة الملابس النسائية الجاهزة لربيع وصيف 2024 لعلامته التجارية Germanier في أسبوع الموضة في باريس.

غزال أحمر يزأر في حديقة بوشي في لندن. يشهد الخريف بداية موسم الشبق حيث يمكن سماع زئير ونباح أيائل الغزلان الحمراء الكبيرة في محاولة لجذب الإناث.

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