بالفيديو: هذا ما فعله لص يقود شاحنة مسروقة على طريق سريع في ماريلاند

العالم
By moon
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قاد سائق شاحنة مسروقة الشرطة الأمريكية بولاية ماريلاند في مطاردة جامحة خلال ساعة الذروة يوم الجمعة، وبدأ ذلك عندما فر أحد السائقين بعد حادث اصطدام الفيدبين أربع مركبات على الطريق السريع “I-495” ، ووفقا لشرطة ميريلاند، قفز المشتبه به إلى شاحنة خدمة كانت على جانب الطريق تم استدعاؤها للمساعدة في الحادث ولاذ بالفرار، وأثناء المطاردة، مرت الشاحنة المسروقة عبر حركة المرور واصطدمت بخطوط الكهرباء وبـ 13 مركبة وبعد أكثر من ساعة، حاصرت شرطة ميريلاند السيارة بمساعدة نظام تحديد المواقع (GPS) في الشاحنة المسروقة. الفيديو:

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