بالفيديو: انهيار جزء من مبنى سكني في منطقة البسط

انهيار جزء من مبنى سكني في منطقة البسطا وإخلائه من ساكنيه، الفيديو:

انهيار جزء من مبنى سكني في منطقة البسطا وإخلائه من ساكنيه pic.twitter.com/8bkeBaME9Y — Cedar News (@cedar_news) February 20, 2024