بالفيديو: انهيار جزء من مبنى سكني في منطقة البسط فيديو By moon 02/20/2024 شارك Join Cedar News Telegram انهيار جزء من مبنى سكني في منطقة البسطا وإخلائه من ساكنيه، الفيديو: مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ انهيار جزء من مبنى سكني في منطقة البسطا وإخلائه من ساكنيه pic.twitter.com/8bkeBaME9Y— Cedar News (@cedar_news) February 20, 2024 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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