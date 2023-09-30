حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأحد 1-10-2023

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ ننشر لكم توقعات الابراج حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وفقا للفلك.

توقعات الابراج – برج الحمل

الأحد 1-10-2023 – مواليد من21 -3 إلى 20 -4

يعتبر مواليد برج الحمل من أكثر الأبراج التى تتميز بالذكاء والثقافة، كما يحرصون على تكوين علاقات صداقة مع من حولهم، وقادرين على حسن التصرف وأيضًا يمتلكون ذاكرة قوية حيث لا يجيدون النسيان.

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى، فهو شخص مجتهد فى عمله، ورومانسى وقادر على التخلص من المشكلات بطريقة إيجابية، ويمتلك قدرا كبيرا من الحب تجاه المقربين ويجيد حسن التصرف.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ونقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل.

كن حذرا من أن ترسم لنفسك أو لغيرك صورة مختلفة عن شخصيتك الحقيقية. من المهم جدا أن تظل صادقا مع نفسك ومع الآخرين لآخر لحظة، وإلا وقعت في مشاكل لا تستطيع حلها ولو بعد حين. ستواجهك عدة صعوبات ولكنك بثقتك في نفسك وثباتك ستسطيع التغلب عليها.

حظك اليوم برج الحمل Aries للعازبين

لماذا تبدو كئيبا هكذا؟ كن أكثر تفاؤلا فمن المتوقع أن تعيش اليوم لحظات مثيرة وممتعة. في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأفضل.

حظك اليوم برج الحمل Aries للمتزوجين

تشعر بالحنين الي الماضي مما يفسد عليك الاستمتاع بعلاقتك العاطفية. إذا كنت علي علاقة مع مولود برج الحوت، فعلاقتكما يسودها التوتر وسوء التفاهم لاختلاف الطباع والافكار بينكما. حان الوقت للتفكير جيدا في مسار العلاقة حاليا قبل ان تتطور الاوضاع لأكثر من ذلك.

حظك اليوم توقعات الابراج – برج الثور

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 21- 4 إلى 21- 5

يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الرومانسية عند التعامل مع شريك حياته والطموح الذى يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات فى عمله طوال الوقت.

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها أنه يتمتع بشخصية قيادية والكرم والعناد الذى يدفعه للإصرار على فعل أى شىء يرغب فيه رغم أنف من حوله والرومانسية عند التعامل مع شريك حياته.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور.

تشغل نفسك هذه الفترة بمشاكل الأهل والأقارب وتهتم بحياتهم الشخصية أكثر من اهتمامك بنفسك. إخلاصك للآخرين سيقدره من حولك اليوم، ولكن عليك أن تهتم أيضا بنفسك. ستكون مضطرا اليوم لمساعدة كل الناس بدون استثناء. لا تتجاهل الشخصيات المهمة في حياتك.

حظك اليوم برج الثور Taurus للعازبين

استمتع الليلة بمساء جميل وهادئ وفكر جيدا كي تأخذ القرارات المناسبة التي قد تكون سببا في منحك السعادة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة لأفكارك الخاصة، فلا تتردد في التوجه نحوهم والاستفادة من خبراتهم.

حظك اليوم برج الثور Taurus للمتزوجين

تشعر بمزيج مؤلم من الحزن والآلم بسبب تصاعد حدة الخلافات بينك وبين الحبيب مؤخرا. لا تقلق، فالامور ستتحسن للأفضل قريبا بقليل من الهدوء والصبر. إذا كنت منجذبا لمولود نفس برجك فعلاقتكما يسودها التقدير والاعجاب، كل ما عليك هو ان تأخذ المبادرة الأولي لتعبر عن مشاعرك نحو الحبيب.

حظك اليوم مع الابراج برج الجوزاء

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 22- 5 إلى 21- 6

التردد فى اتخاذ القرارات يجعل أصحاب برج الجوزاء يوصفون بالتقلبات المزاجية، وأنهم يتزمرون من أقل الأشياء، لكنهم لم يكونوا مترددين بل هم يفكرون جيدًا فى نتائج بعض القرارات لكى يصلون للقرار المثالى.

والاستقلالية هى من أبرز الأهداف التى يسعى إليها أصحاب برج الجوزاء لتحقيقها، فهم لا يحبون أن يكون لديهم رقيب أو متحكم فى حياتهم فالحرية هى سبب سعادتهم.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك ‏لأصحاب برج الجوزاء. ‎

سيزورك اليوم أحد الأصدقاء أو الجيران في منزلك في فترة الصباح، وزيارته ستكون سببا في سعادتك وبهجتك طوال اليوم. قد يبلغك هذا الشخص بأخبار سارة أو قد يشجعك على المشاركة في عمل مميز ومختلف، أو ربما يقدم لك هدية قيمة.

حظك اليوم برج الجوزاء Gemini للعازبين

لا تتجاهل أي شخص يحاول أن يبدي لك مشاعر إعجابه. وظِف طاقتك لتخطو الخطوة الأولى نحو النجاح. تحدث عن ذلك مع المقربين إليك وأصدقائك، وسوف يقدمون لك الدعم بحماس وبكل السبل المتاح لديهم.

حظك اليوم برج الجوزاء Gemini للمتزوجين

تشعر برغبة شديدة في قضاء يوم مثير بمرافقة الحبيب، اغتنم الفرصة فالحبيب بانتظار تلك اللحظة. إذا كنت علي علاقة مع مولود برج السرطان فالعلاقة بينكما صعبة الي حد ما وعدم التفاهم هو الوضع السائد بينكما لاختلاف طباعكما. النجوم تدعم قرارتك، كل ما عليك ان تفكر جيدا وتأخذ القرار السليم.

حظك اليوم توقعات الابراج برج السرطان

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 22- 6 إلى 22- 7

يتميز مولود برج السرطان بصفات إيجابية منها الطموح، الذى يدفعه طوال الوقت حتى لتحقيق أحلامه على أرض الواقع ويبذل قصارى جهده لحماية عائلته ورومانسى ومخلص لشريك حياته.

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها العناد والمزاجية والعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان، ويتميز بطيبة قلبه كما لا يعطى ثقته لأى شخص.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان.

لديك رغبة في النهوض من فراشك اليوم والتخطيط لرحلة مختلفة مع الأصدقاء، ولكن في نفس الوقت ما زلت تشعر أن مسؤولياتك كثيرة وليس لديك وقت لهذه الرحلة. أنت غير مستعد هذه الفترة. لا تجعل الضغوط تفقدك أعصابك. كن متسامحا مع الأشخاص المهمين.

حظك اليوم برج السرطان Cancer للعازبين

ربما تجد اليوم العديد من إشارات الأمل تتجه نحو مستقبل مشرق فكن متفائلا. يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك المعارف، وحاول التفاعل أيضًا على المستوى العاطفي، وإلا فسوف تكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة.

حظك اليوم برج السرطان Cancer للمتزوجين

النجوم تخبرك بأن الأوضاع المتوترة بينك وبين الحبيب ستتحسن قريبا. وستشهد علاقتكما طفرة تزيد من روابط المشاعر بينكما رغم تلك الخلافات. علاقة يسودها الانسجام والإثارة إذا كنت مرتبطا بمولود برج العذراء، فالحبيب شخص جدير بالثقة والتقدير هذه العلاقة رائعة ان توجت بالزواج او الشراكة.

حظك اليوم توقعات الابراج برج الأسد

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 23- 7 إلى 22- 8

من مميزات برج الأسد الشخصية القوية القادرة على قيادة مجتمع بأكمله، فهم أصحاب كلمة وسلطة وقادرين على إقناع كل من حولهم بآرائهم ويسعون لتحقيق ما يحلمون به.

يعرف أصحاب برج الأسد بالوفاء والولاء لكل من يحبونه، بالإضافة إلى صراحتهم، فهم لا يستطيعون الكذب ويعبرون عما يشعرون به بمنتهى الصدق وبدون أى تجميل.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبو عوف، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك ‏لأصحاب برج الأسد.‎

التوتر والقلق سيفسدان عليك يومك فكن حذرا. عليك أن تنتهز أي فرصة قد تكون متاحة أمامك للتخلص من هذه المشاعر. الحظ يحالفك اليوم خاصة إذا كنت مقبلا على الحياة وتفكر في القيام بأشياء مختلفة وجديدة.

حظك اليوم برج الاسد Leo للعازبين

احرص الليلة على أن تستعيد معلوماتك الثقافية ولا تترك وسيلة من وسائل البحث دون أن تطلع عليها فربما تحتاج إلى هذه الأبحاث عما قريب. الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة.

حظك اليوم برج الاسد Leo للمتزوجين

ستشهد علاقتكما خلال الفترة المقبلة حالة نادرة من السلاسة والانسجام والحميمية مع الحبيب. اغتنم الفرصة وحقق السلام بشكل عام في حياتك المهنية والعاطفية. إذا كان الحبيب من مواليد برج العقرب، فالنجوم تخبرك بالتأني قليلا في اي قرارات قد تأخذها في الفترة الحالية، فالعلاقة بينكما صعبة وسلبية وتحتاج لمزيد من الوقت.

حظك اليوم توقعات الابراج برج العذراء

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 23- 8 إلى 22- 9

تحمل الصعاب والقدرة على مواجهة المشاكل من أبرز صفات برج العذراء، فهم أصحاب عزيمة وصبر وتحمل بشكل يفوق التخيل، وذلك للوصول للهدف الذى يرجوه بنجاح وتفوق.

لدى أصحاب برج العذراء القدرة على إخفاء مشاعرهم، ولا يستطيعون التعبير عنها مهما كانت المواقف، فالتعبير بالأفعال بالنسبة لهم أهم وأوقع من الكلام.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمى، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء.‎

ربما تشعر بالحب والطمأنينة بقرب الحبيب منك. لا تندهش إذا شعرت أن الأمور لا تسير حسبما تريد. انفعالك سيزداد عندما تتعرض لمواقف محرجة. ساعد من حولك حتى تجد من يساعدك وقت الشدة. كل شخص يتعرض لمواقف صعبة، والأفضل من يتغلب عليها بذكائه.

حظك اليوم برج العذراء (أو السنبلة) Virgo للعازبين

لا تسمح للحب أن يختفي من حياتك. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم.

حظك اليوم برج العذراء (أو السنبلة) Virgo للمتزوجين

اليوم لديك طاقة إيجابية سينعكس تأثيرها علي الحبيب، النجوم تدعمك. لديك ليلة ساحرة للغاية وستكون ناجحة علي جميع الجبهات إذا كنت علي علاقة مع مولود برج الأسد. أما ان كنت محتارا بين القوس والجدي؟ فلن تقاوم كاريزما القوس فسيؤثر عليك بطريقة إيجابية مما يتيح لك لحظات لا تنسى.

حظك اليوم توقعات الابراج برج الميزان

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 23- 9 إلى 22- 10

النجاح والمثابرة الممزوجان بالحماس من صفات مواليد برج الميزان، فهم لا يستطيعون الدخول فى عمل وهم لا ‏يملكون سُبل تحقيق النجاح فيه، فإذا دخلوا فى عمل فعليك أن تعلم إنهم سوف ينجحون بتفوق ‏دون شك.‏

يوصف أصحاب برج الميزان بالعدل والحكمة، فهم لا يحكمون على أحد دون معرفة كل محاور ‏الموضوع من كل الأطراف، وذلك حتى إذا أصدر حكما يكون عادلا ولا يستطيع أحد ‏التشكيك فى حكمه.‏

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان الراحل أحمد مظهر، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان.

الأحداث التي تحدث خلال هذه الفترة قد تضعك تحت ضغط شديد. أحد معارفك سيصبح من أقرب أصدقائك اليوم. قد يكون هذا الشخص سببا في اطلاعك على بعض الأخبار الجديدة الخاصة بمجالك. محادثاتك مع هذا الشخص مفيدة جدا.

حظك اليوم برج الميزان Libra للعازبين

تشعر اليوم أنك بحاجة إلى أن تعترف بحبك للشخص الذي تحبه ولكنك تخفي عنه مشاعرك كي لا تصدم برفضه. سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة، كما أنك تتمتع بالحماس والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك.

حظك اليوم برج الميزان Libra للمتزوجين

اليوم السماء صافية زرقاء وسيكون لديك رغبة كبيرة في التعبير عن نفسك وأن تظهر للآخرين كم انك سعيد. إذا كنت على علاقة مع مولود القوس، تذكر ان تتجنب طريقتك المتغطرسة واسلوبك الغامض. الأمور لا تسير بشكل سلس لمواليد الثلث الأول من الشهر لكن الوضع سيتحسن قريبا مع موعد مثير.

حظك اليوم توقعات الابراج برج العقرب

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 23- 10 إلى 22- 11

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية التى تميزه عن غيره مثل إخلاصه لشريك حياته والجدية فى العمل والذكاء الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة وحلول مختلفة.

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية قيادية والرومانسية والحرص على حفظ أسرار الآخرين، لذلك هو من أفضل الأصدقاء لمن حوله.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب.

عندما تنظر لنفسك في المرآة اليوم، قد تظن أنك شخص غير واقعي غير مهتم بأي شيء. يجب أن تعتمد على نفسك خلال الفترة المقبلة. من حولك سيتصرفون بطريقة غريبة معك خلال الأيام القادمة. علاقتك بالأصدقاء والزملاء قد تتوتر.

حظك اليوم برج العقرب Scorpio للعازبين

حان الوقت لتوديع الوحدة والعزوبية فكن على استعداد. يمكنك الليلة أن تستمتع بسهرة لطيفة مع أصدقائك فرتب لحفلة لطيفة وكن في استقبالهم. إذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

حظك اليوم برج العقرب Scorpio للمتزوجين

توقع التجديد والإبداع والإيجابية، وعلاقتك مع العائلة أكثر من راقية. إذا كنت علي علاقة مع مولود نفس البرج فهناك باستمرار محفزات جديدة في العلاقة حتى لا يكون هناك اي مخاطر من الوقوع في الروتين والملل. تفاهم مثير في علاقتك مع مولود برج الجدي، ولا تقلق ستتغلب علي سوء الفهم الحالي بنجاح.

الابراج اليوم مع برج القوس

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 23- 11 إلى 21- 12

يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد للمرح وعشق السفر، الذى يساعده على اكتساب المزيد من المعلومات والثقافات المختلفة.

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها الكرم الذى يجعله من الأشخاص المفضلة والمقربة من الجميع والعصبية ويسعى لتحقيق طموحاته وأحلامه على أرض الواقع.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان العالمى براد بيت، وفى إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس.

يوم مشمس ومشرق، توقع حدوث بعض التغييرات في حياتك المهنية. كن يقظا ومنتبها طوال الوقت وراقب ما يحدث من حولك. هل قمت اليوم بمساعدة أحد الأشخاص في حل مشكلة ما كانت تواجهه منذ فترة. اهتمامك به سيجعله سعيدا.

حظك اليوم برج القوس Sagittarius للعازبين

استمع لكل الآراء واختر ما يناسبك من بينها. سيتم إعادة بحث وتقييم أرائك أو أعمالك. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

حظك اليوم برج القوس Sagittarius للمتزوجين

اليوم ستطغى عليك مشاعر قوية ما يزيد من دقات قلبك، تملؤك الإثارة والرغبة في لقاء حميمي مع الحبيب. مواليد الثلث الأول والثاني من البرج، يتوقع لهم لقاءات مثيرة، كن رائعا وأنيقا وسيكون لديك رغبة شديدة في كسر القواعد.

حظ اليوم توقعات الابراج برج الجدي

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 22- 12 إلى 20- 1

يمتاز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية فهو شخص طيب القلب وذكى ومثقف وهادئ الطباع وطموح ومحب للعمل ولعائلته، ويجيد العمل تحت أى ظرف ويمتلك عقلية تجارية مميزة.

يتسم مولود برج الجدى بالعديد من الصفات، فهو شخص واثق من نفسه ويمتلك عقلا مفكرا ومتزنا، قادر على تحقيق أهدافه وأحلامه ومرح برغم من جديته فى أوقات كثيرة.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى.

ستحدث بعض المواقف الغريبة التي تجعلك متوترا وغاضبا طوال اليوم. احذر بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بحبهم لك أمامك ولكن في الحقيقة يحقدون عليك. حاول أن تحسن أسلوبك في التعامل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي Capricorn للعازبين

أنت من اختار العزوبية بمحض إرادته ولكن انظر إلى نفسك الآن وأنت تعيش وحيدا ولا تستطيع أن تقاوم العزلة وتتكيف معها. أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث إنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه.

حظك اليوم برج الجدي Capricorn للمتزوجين

اليوم كل شئ سيسير نحو الأفضل، حاول استخدام خيالك. وئام كبير مع مولود برج الجوزاء، النجوم تشجعك علي البحث دائما عن الرضا والإثارة الوجدانية. سيكون لديك شوق مستمر لعلاقتك العاطفية.

ابراج اليوم توقعات الابراج برج الدلو

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 21- 1 إلى 19- 2

يعتبر مواليد برج الدلو من أكثر الشخصيات التى تتميز بالكثير من الصفات الإيجابية منها حبهم الشديد للمرح الذى يجعلهم دائمًا متفائلين ومقبلين على الحياة، كما يتميزون بالكرم وسرعة البديهة ويسعون دائمًا إلى تحقيق أحلامهم.

برج الدلو يتميز ببعض الصفات الأخرى مثل امتلاكه لعقلية تجارية تدفعه دائمًا لابتكار أفكار لمشاريع ناجحة، كما يتميز بالذكاء الذى يساعده على إيجاد العديد من الحلول لمشاكله كما يسعى دائمًا لتحقيق الاستقلال لذاته.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسنى، ونقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو.

ربما تشعر اليوم أنك كل شيء على ما يرام. قد يظن بعض الأشخاص المحيطين بك اليوم أنك شخص ضعيف وتخاف من كل شيء. حاول أن تثبت لهم العكس، وأقنعهم بتصرفاتك وأفعالك أنك شخصية مستقلة بذاتها لا تهاب شيئا. اتبع إرشادات الطبيب ولا تفرط في تناول المكيفات والمنبهات.

حظك اليوم برج الدلو Aquarius للعازبين

ربما تكون هناك فرصة أخيرة تساعدك على تغيير مسار حياتك إلى الأفضل فلا تضعها هي الأخرى. خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسانا وترحابا من الجميع.

حظك اليوم برج الدلو Aquarius للمتزوجين

انتبه الي ما تقوله ولا تتسرع في الاستنتاجات كما تفعل عادة بسبب خيالك الخصب. هل تنغمس في الحب الحقيقي مع مولود العذراء؟ النجوم تدعمك. دماثة خلق الحبيب وحساسيته تمكنك من اكتشاف جوانب به لم تعرفها من قبل.

برج اليوم وتوقعات الابراج برج الحوت

الأحد 1-10-2023 – مواليد من 20- 2 إلى 20- 3

يمتاز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية فهو شخص حنون ورومانسى وطيب القلب وقادر على مسامحة الآخرين، كما يعتبر شخصية رياضية محبة للعمل، ويستطيع التعايش تحت ضغط، ويعشق تناول الطعام والتنزه فى الأماكن الترفيهية.

يشتهر مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية فهو شخص مثقف وذكى وطموح وكريم وقادر على احتواء شريك حياته، ويمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفى والاجتماعى وقادر على تكوين الصداقات والعلاقات.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، ونقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت.

ستلاحظ اليوم سرعة في وتيرة الأحداث، ولكن هذا لا يعني أنك نجحت في تنفيذ خططك. نجاحك الحقيقي هو تحقيق أهدافك وأحلامك. اجمع المعلومات التي تحتاجها هذه الفترة وانطلق لتحقيق أحلامك.استعن بمساعدة أحد الأصدقاء ولا تكن انتهازيا. ابذل كل جهدك حتى تكون أفضل شخص بين زملائك في العمل.

حظك اليوم برج الحوت Pisces للعازبين

لا تسمح للغضب أن يسيطر عليك في مواقف معينة تحتاج فيها إلى الهدوء والحكمة. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.

حظك اليوم برج الحوت Pisces للمتزوجين

سيلطف الحب من طبعك العنيف قليلا ويجعلك مرحا ومنفتحا، وبهذه الطريقة ستنجح في جذب الاخرين حولك. إذا كنت علي علاقة مع مولود برج الجدي، الليلة ستكون قادرا علي اشعال العاطفة الخامدة منذ فترة طويلة وهذا سيؤدي لسعادة كبيرة.