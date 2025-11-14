لبنان يشارك بأربعة رياضيين صم في افتتاح Deaflympics بطوكيو

سافرت إلى العاصمة اليابانية طوكيو بعثة لبنانية مكونة من أربعة لاعبين صم للمشاركة في افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم (Deaflympics)، التي تُقام بين 15 و26 تشرين الثاني، احتفالاً بالذكرى المئوية لانطلاقة هذه الألعاب.

وقد أمن الاتحاد الرياضي اللبناني للصم، برئاسة مارك قسطنطين، هذه المشاركة بدعم من وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقدريان، في خطوة تعكس التزام لبنان بدعم الرياضيين من ذوي الإعاقة السمعية.

الرياضيون المشاركون:

السباح جلال عباس: بطل حقيقي قبل البطولة، إذ تجاوز خسارة منزله في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة وانتقل إلى بيروت، وأصر على متابعة التمارين وجمع التبرعات بنفسه من العائلة وأهالي النبطية لتحقيق حلمه بالمشاركة.

بطلة التايكواندو سارة صليبا: تشارك بإشراف ودعم الاتحاد اللبناني للعبة، وبرعاية جامعتها ألبا – البلمند – وشركة Starkey Hearing.

العداءتان جنين مهنا ورنا زين الدين: تحظيان بدعم من جمعية ماراتون بيروت، مؤسسة الوليد بن طلال، وأيلي ودانييلا خوري، مع رعاية شركتي Capelli Sports وWinner Force للملابس الرياضية.

وتعكس هذه المشاركة روح التصميم والإصرار لدى الرياضيين اللبنانيين الصم، وتسلط الضوء على الدعم المؤسسي والجامعي والخاص الذي يمكن أن يسهم في رفع المستوى الرياضي والمشاركة الدولية.

