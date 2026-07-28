الحكمة يعادل سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة بفوز مستحق على الرياضي

حقق الحكمة بيروت فوزه الثاني في سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة الأولى للرجال 2026 بعدما تغلب على غريمه التقليدي الرياضي بيروت بنتيجة 90-78 في المباراة الرابعة، التي أقيمت على قاعة أنطوان شويري في غزير.

وبهذا الانتصار، نجح “الأخضر” في معادلة السلسلة النهائية بنتيجة 2-2، في سلسلة تُحسم على أساس الفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة، ليعيد المنافسة إلى نقطة البداية ويشعل الصراع على اللقب.

وجاءت نتائج الأرباع على النحو التالي:

الربع الأول: 27-18 للحكمة

للحكمة الربع الثاني: 18-16 للرياضي

للرياضي الربع الثالث: 24-19 للرياضي

للرياضي الربع الرابع: 28-18 للحكمة

وأدار اللقاء طاقم تحكيم دولي ضم اللبناني رباح نجيم، والكازاخستاني يفغيني ميخييف، والصيني يان صن.

ومن المنتظر أن تتواصل السلسلة النهائية في المباراة الخامسة، حيث يسعى كل من الحكمة والرياضي للتقدم خطوة إضافية نحو التتويج بلقب بطولة لبنان لكرة السلة لعام 2026.

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