إختتام بطولة الطائرة الشاطئية من تنظيم مكتب الرياضة في “القوات”

أحرز الثنائي جايسون نجار وكريم السعيد لقب فئة الرجال، والثنائي ميرنا شيخو ولارا الناهي لقب فئة السيدات لبطولة الكرة الطائرة الشاطئية التي نظمها مكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” يومَي السبت والأحد على الملعب البلدي – نادي الشبيبة العاملة بلاط، بمشاركة أبرز لاعبي ولاعبات لبنان الذين توزّعوا على 16 فريقاً لدى الرجال و14 للسيّدات، وبحضور جمهور كبير من محبّي اللعبة.

ففي نهائي الرجال، تغلّب نجار والسعيد على الثنائي هادي شبيب وجورج قرداحي (2-0)، فيما فازت في نهائي السيدات شيخو والناهي على الثنائي ميرفت حمزة ومريم شعراني (2-1).

وفي الختام، وزّع رئيس مكتب الرياضة في “القوات” يوسف القصيفي وأعضاء إتحاد الكرة الطائرة: نائب الرئيس غسان قرداحي، ومدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح، ومدير الاتحاد منير شاهين، وروي سمعان وطوني شربل الدروع والجوائز المالية على الفريقَين الفائزَين ووصيفَيهما. كما سلّم القصيفي ثلاثة دروع تقديرية الى كلّ من رئيس بلدية بلاط – قرطبون – مستيتا عبدو العتّيق ورئيس نادي بلاط ميشال فرح لإستضافتهما المباريات، إضافة الى درع مماثل للرئيس الفخري للإتحاد ميشال أبي رميا لدعمه البطولة.

وكان رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف حضر بعض مباريات الإفتتاح، حيث أثنى على أداء اللاعبين واللاعبات، مشيداً بالتنظيم الجيّد وبالمستوى الفنّي للبطولة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.