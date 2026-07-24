رياضة

فالوغا تستضيف الجولة الثانية من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة

Published: 11 hour ago
فالوغا تستضيف الجولة الثانية من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة

يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني لتسلّق الهضبة في فالوغا الأحد 26 تموز بالتعاون مع بلدية فالوغا-خلوات فالوغا.

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ويندرج السباق في اطار المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة لسنة 2026.

وأعلن النادي المنظّم عن اقفال باب التسجيل على مشاركة 37 سيارة..

وستنطلق الطلعة الرسمية الأولى عند الساعة 10 من قبل ظهر الأحد.

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Published: 11 hour ago
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