فالوغا تستضيف الجولة الثانية من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة

يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني لتسلّق الهضبة في فالوغا الأحد 26 تموز بالتعاون مع بلدية فالوغا-خلوات فالوغا.

ويندرج السباق في اطار المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة لسنة 2026.

وأعلن النادي المنظّم عن اقفال باب التسجيل على مشاركة 37 سيارة..

وستنطلق الطلعة الرسمية الأولى عند الساعة 10 من قبل ظهر الأحد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.