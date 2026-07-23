بالصور: كأس مذهّبة تنتظر بطل لبنان.. والحكمة والرياضي على الموعد

كشف الاتحاد اللبناني لكرة السلة النقاب عن كأس ” بطولة لبنان للدرجة الأولى رجال” لموسم 2025 – 2026 التي سيتم تسليمت إلى حامل لقب البطولة والمقدمة من “روسونيرو” (محوهرات ميشال زغيب).

كأس مذهّبة تنتظر بطل لبنان.. والحكمة والرياضي على الموعد https://t.co/64r4vjukSY pic.twitter.com/XCA2YhYigU — Cedar News (@cedar_news) July 23, 2026

وجاء الاعلان الرسمي عن الكأس خلال مؤتمر صحافي عُقد في “مقر أنطوان شويري-الاتحاد اللبناني لكرة السلة” الكائن في جل الديب .

وحضر النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ،مالك “روسونيرو” ميشال زغيب ونجله جان مارك، ،نائبا الرئيس تمّام جارودي وأدي ابو زخم، الأمين العام المحامي شربل رزق، أمين الصندوق فيكين جيرجيان ورجال الصحافة والاعلام.

بداية كلمة ترحيب من حلبي الذي أعرب عن سروره لمبادرة “روسونيرو” ومالكها ميشال زغيب بتقديم كأس البطولة الى الفريق الفائز بالسلسلة النهائية بين ناديي الحكمة والرياضي وشاكراً لفتته تجاه الاتحاد.

ثم تحدث زغيب عن مبادرته بتقديم الكأس المذهّبة التي تضم الأرزة اللبنانية وشعار الاتحاد واسم النادي حامل اللقب الى بطل موسم 2025-2026 تشجيعاً للعبة الشعبية الأولى في لبنان. واضاف ان الكأس صُمّمت من قبل مصمم سويسري و4 لبنانيين. كما اشار الى أن اللاعبين الأبطال سيحصلون على خواتم مذهّبة تحمل اسم ناديهم وشعاره ولونه، وكذلك الفريق الوضيف.

ثم عرض حلبي وزغيب الكأس والخواتم.

وبقيت الكأس الاخيرة “أقوى، أسرع، أعلى” التي صممها النحات رودي رحمة في عهدة النادي الرياضي بيروت.

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