بالصور: النجم الفرنسي كريستيان كاريمبو ضيف noknok Beirut Sports Festival

زار اللاعب الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو ،الحائز على كأس العالم لكرة القدم عام 1998″ ، “noknok Beirut Sports Festival في العاصمة اللبنانية بيروت .ووصل النجم الفرنسي السابق برفقة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان كريم العنداري. وكان في استقباله على مدخل المعرض اعضاء اللجنة المنظمة وعدد كبير من رجال الصحافة والاعلام .وأطلعه العنداري على ما يحتوي المعرض وجالا معاً في أرجائه لمدة اكثر من ساعتين .

النجم الفرنسي كريستيان كاريمبو ضيف noknok Beirut Sports Festival pic.twitter.com/36lBznEx4L — Cedar News (@cedar_news) July 17, 2026

ووقّع كاريمبو على مئات الأوتوغرافات وأخذ الصور الفوتوغرافية مع العديد من عشاق كرة القدم والتقى رجال الصحافة والاعلام وعبّر عن سروره لوجوده في لبنان وعن اعجابه بالمعرض ووجّه الشكر الى كريم العنداري على دعوته .

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