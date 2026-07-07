بالصور: الإعلان رسمياً عن “Beirut Sports Festival noknok ” برعاية وزيرة الشباب والرياضة

عقد Beirut Sports Festival مؤتمراً صحافياً حاشداً في النادي اللبناني للسيارات والسياحة(ATCL)- الكسليك ،أعلن خلاله رسمياً عن النسخة الرابعة من “Beirut Sports Festival noknok ” التي ستقام بين 14 و19 تموز الجاري برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في Seaside Arena – واجهة بيروت البحرية.

بالصور: الإعلان رسمياً عن "Beirut Sports Festival noknok " برعاية وزيرة الشباب والرياضةhttps://t.co/gGGkkKD8v4 pic.twitter.com/2p7rF8NWtY — Cedar News (@cedar_news) July 7, 2026

تقدّم الحضور ريتا رزق ممثلة الوزيرة الدكتورة نورا بايراقداريان ،النائب الياس حنكش (المدير التنفيذي لـ”نوك نوك”)،العميد وليد مشموشي ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل،المقدّم رنا عصفور ممثلة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير،النقيب الياس فرج ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس،رؤساء واعضاء اتحادات مشاركة في المهرجان رئيس اتحاد الكونغ فو الدكتور جورج نصير، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة أسعد النخل، الامين العام لاتحاد كرة القدم جهاد الشحف ،الأمين العام لاتحاد المبارزة الدكتور عماد نحاس، الامين العام لاتحاد الكونغ فو بسام نهرا ،عضو اتحاد التايكواندو جو خوري وأعضاء اتحادات ،رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة نبيل(بيلي) كرم ورئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عماد لحود ، رئيس منظمة ACS وليد عجاج ،الرائد جورج حدشيتي ممثلاً قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى،ممثلو الشركات الراعيةnoknok (النائب الياس حنكش)، cablevision (بسام جابر)، “أو أم تي”( لوسيان هاشم و رودي كيروز)،”أكس أكس اينرجي”(ميشال ابي رميا) و”كورال”(جو مكرزل) ،المشاركون في الحدث الرياضي الكبير،ابطال وبطلات سفراءBEIRUT SPORTS FESTIVAL وحشد من رجال وسيدات الصحافة والاعلام.

سويدي

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة لعرّيف الحفل الإعلامي جورج سويدي الذي تحدث عن اصرار وتصميم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بيروت الرياضي كريم العنداري على اقامة المهرجان في نسخته الرابعة على الرغم من الأوضاع العصيبة التي يمر بها لبنان.

ثم جرى عرض وثائقي يلخص نشاطات BEIRUT SPORTS FESTIVAL في النسخات الثلاث الفائتة.

العنداري

الكلمة الثانية لكريم العنداري استهلها بالترحيب بالحاضرين وقال: ان “العد العكسي بدأ للمهرجان الذي سيقام بين 14 و19 تموز الجاري”، مضيفاً ان “التحضيرات بدأت لحفل الافتتاح الذي سيقام مساء الثلاثاء المقبل”.وذكر ان “مساحة المهرجان تناهز ال25 ألف م2 وستشارك فيه 250 شركة ومؤسسة والعديد من الاتحادات الرياضية تجمع بين النشاطات الرياضية وعرض المنتجات الرياضية واجنحة المأكولات وغيرها” ….

واشار الى ان محطة “المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال” ستنقل وقائع المهرجان يومياً مباشرة على الهواء، وشكر رئيس مجلس ادارتها الشيخ بيار الضاهر ومديرها العام الشيخ جوي الضاهر.

ووجّه العنداري الشكر الى الشركات الراعية التي وقفت الى جانب المهرجان وهي “نوك نوك” و”كايبل فيزيون” و”أو أم تي” و”اكس اكس اينرجي” و”كورال”، وذكر انه “سيتم نقل المبارتين نصف النهائيتين والمباراة النهائية للمونديال مباشرة على الهواء على شاشة هي الأكبر في لبنان”.وكشف العنداري ان “ضيف هذا العام سيكون النجم الفرنسي الحائز على لقب كأس العالم عام 1998 كريستيان كاريمبو وسيزور لبنان لمدة يومين وسيحل ضيفاً على المهرجان”، مشيراً ان “النجم البرازيلي روبرتو كارلوس كان ضيف المهرجان العام الفائت”.

حنكش

بدوره قال حنكش:” ان شركة “نوك نوك” تؤمن بلبنان وبالرياضة”، وتابع:”أود ان اشكر كريم العنداري على تصميمه لاقامة المهرجان والمجازفة على الرغم من الوضع الذي يعيشه لبنان وهو انجاز”. واعتبر حنكش ان “نوك نوك”ترعى العديد من الرياضيين في العديد من الرياضات”، ومتمنياً “التوفيق للمهرجان وللمشاركين فيه”.

جابر

الكلمة الرابعة لبسام جابر الذي استهلها بالقول:” أن الرياضة تجمع ولا تفرّق وكرة القدم هي لغة عالمية و”كايبل فيزيون” تقف الى جانب الرياضة وتدعمها و”قرّرنا التعاون مع كريم العنداري لنقل مباراتي الدور نصف النهائي ونهائي المونديال واعتقد ان الاقبال سيكون كثيفاً” .وأوضح انه “مسرور للتعاون مع القيّمين على المهرجان “.

الكلمة الأخيرة لكرم جاء فيها:”أرحّب بكم بإسمي وبإسم مجلس ادارة نادي الAtcl هذا النادي الذي يعمل بنشاط على مدار السنة منذ تأسيسه منذ اكثر من ١٠٠ سنة من اجل الرياضة والسياحة.اود ان اشكر رئيس beirut sports festival الصديق كريم العنداري على جهوده في سبيل إنجاح المهرجان الرياضي الذي يقام للمرة الرابعة والذي يلقى النجاح الكبير والAtcl يشارك فيه منذ انطلاقه.

وسيشارك النادي في عروض الdrift على مدة ستة ايام.

نتمنى التوفيق للمنظمين ولجميع المشاركين في المهرجان الذي يقام على الرغم من الأوضاع الصعبة التي نعيشها وأبوابنا ستظل مفتوحة امام اي حدث رياضي او سياحي”.

وكانت مداخلة للعداءة الدولية عزيزة سبيتي وهي احدى سفراء المهرجان فوجّهت الشكر الى القيّمين على المهرجان والى الشركات الراعية.

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