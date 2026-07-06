إنفانتينو يرد على ترامب: فيفا هيئة مستقلة

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاني إنفانتينو، مساء اليوم، أنه تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون، موضحا أنه ردّ عليه بأن “الهيئات التأديبية في الاتحاد مستقلة”.

وكتب إنفانتينو عبر منصة “إكس”: “خلال محادثتنا، شرحت أن إجراء قانونيا جار يتضمن هيئات قضائية مستقلة في فيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة”، وذلك في وقت يتعرض فيه لانتقادات من مختلف الجهات منذ أن قرر الاتحاد الدولي الأحد تعليق العقوبة المفروضة على بالوغون.

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