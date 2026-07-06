ترامب يوضح موقفه من طرد اللاعب الأميركي بالوغون

أكد الرئيس دونالد ترامب ، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، واصفا إياه بـ”المروع”، لكنه نفى طلبه إلغائه.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتبره مخالفة. كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أقل إنه يجب عليكم فعل ذلك”

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