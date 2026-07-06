تايكواندو: فضية لآنا ماريا شاهين في فرنسا

أحرزت لاعبة منتخب لبنان بالتايكواندو آنا ماريا شاهين(وزن تحت 47 كلغ) ميدالية فضية في “دورة فرنسا المفتوحة” بالفئة العمرية(12-14 سنة).ونجحت شاهين ،تحت اشراف المدرب ستيفن خطار، في الفوز على لاعبة برتغالية(2-0) في دور ال16 وعلى لاعبة سويسرية(2-0) في دور ربع النهائي وعلى لاعبة فرنسية(2-0) في الدور نصف النهائي وخسرت المباراة النهائية امام لاعبة فرنسية(المصنفة رقم 1 في البطولة)(1-2).

وبذلك، تواصل رياضة التايكواندو اللبنانية نتائجها المميّزة في المحافل الخارجية.وبعد تبلّغه الخبر، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بالمدرب خطار وبالبطلة شاهين مهنئاً بإسمه وبإسم اللجنة الادارية للاتحاد وبإسم عائلة التايكواندو اللبنانية.

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