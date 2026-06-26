بالصور: الأندلس العقيبة بطل الدرجة الثانية بالكرة الطائرة وكفرعبيدا وصيفه

توّج فريق الاندلس العقيبة بلقب بطولة لبنان بالكرة الطائرة للدرجة الثانية بعدما تغلّب مساء أمس على مضيفه التضامن كفرعبيدا (٣-٢): الأشواط (25-19)(26-24)(20-25)(26-28)(15-12) على ملعب نادي البترون أمام جمهور غفير في ثالث مبارياتهما في الدور النهائي للبطولة، وتقدم عليه (٢-١) في السلسلة، علماً أنّ الفريقين ضمنا تأهلهما معاً الى الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

الأندلس العقيبة بطل الدرجة الثانية بالكرة الطائرة وكفرعبيدا وصيفه https://t.co/iF4b4RXV10 pic.twitter.com/OyjEqxTP1S — Cedar News (@cedar_news) June 26, 2026

وكان الأندلس فاز في المباراة الأولى (3-0): الأشواط (25-21)(25-21)(25-19) على ملعب البترون، قبل أن يفرض كفرعبيدا التعادل في السلسلة (1-1) بعدما تخطى الفريق الكسرواني (3-2): الأشواط (28-26)(17-25)(25-20)(15-25)(19-17) على ملعب “أولمبيا” الجديد في العقيبة.

وفي ختام المباراة التي قادها الحكم الدولي الياس وهبه وعاونه الحكم الدوليّ بيار الجميّل، توّج رئيس الاتحاد اللبناني للعبة وليد القاصوف ونائبه أسعد النخل والأمين العام عسّاف مهنا والأعضاء ربيع الخوري وروي سمعان وطوني شربل، ورئيس بلدية العقيبة آلان عون، الفريق البطل ووصيفه وسط أجواء إحتفالية.

وبالمناسبة وجّه القاصوف التهنئة الى ناديَي الأندلس وكفرعبيدا، منوّهاً بالمستوى الفنّي العالي الذي ظهر به لاعبو الفريقَين في الأدوار النهائية، ومتمنياً لهما التوفيق في مغامرتهما الجديدة في الدرجة الأولى في الموسم المقبل. كما شكر جميع أندية الدرجة الثانية على الجهود الجبّارة والتضحيات الكبيرة التي بذلتها خلال الموسم الحالي من أجل تقديم أفضل وأجمل صورة عن اللعبة رغم كلّ الظروف الصعبة والإمكانات المتواضعة الموجودة بين أيديها.

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