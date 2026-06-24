“Fight Night at the Sea”.. حدث ملاكمة غير مسبوق على شاطئ البحر في لبنان

عقد اليوم نادي Cedars Sports Club (CSC) مؤتمرا صحفيا في Bar National – الذوق ، اطلق خلاله



فعالية رياضية تحمل عنًوان ” Fight Night at the Sea، المنظمة من قبل النادي، برعاية وإشراف الاتحاد اللبناني للملاكمة، وذلك بحضور إعلامي ورياضي واسع، ومشاركة صحافيين من مؤسسات إعلامية عدة وعدد من الملاكمين ومدربيهم من أندية مختلفة، أبرزها FitMind وBloodline وApex Breed وGrizzlies.

وافتُتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة مؤسس Cedars Sports Club ومنظّم الفعالية جوزيف مطر، الذي عرض رؤية النادي وأهداف الحدث، مؤكداً أن” اختيار اسم النادي يعبّر عن قيم الثبات والاستمرارية والانتماء”.

وأشار مطر إلى أن فعالية “Fight Night by the Sea” “ليست مجرد أمسية ملاكمة، بل مشروع رياضي يهدف إلى تطوير الملاكمة اللبنانية وإبراز قدرات الرياضيين اللبنانيين”، لافتاً إلى أن “الحدث سيشهد للمرة الأولى إقامة نزال ملاكمة احترافي على شاطئ البحر في لبنان”.

وأوضح أن “الفعالية ستقام يومي 30 و31 تموز 2026، وستتضمن 23 نزالاً تجمع بين الرياضيين الواعدين وأصحاب الخبرة، وصولاً إلى النزال الاحترافي الرئيسي، إضافة إلى برنامج ترفيهي وتجربة متكاملة للجمهور”.

بدوره، أكد المدير الرياضي للفعالية جورج زيلع “أهمية الحدث في دعم المشهد الرياضي اللبناني”، فيما شدد ممثل الاتحاد اللبناني للملاكمة ورئيس لجنة الملاكمة الاحترافية إيهاب حمدان على” دعم الاتحاد الكامل للفعالية”، مؤكداً أن “النزالات ستقام وفق المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة وبإشراف الاتحاد”.

ولفت حمدان إلى أن “الرياضة تبقى رسالة أمل، وأن هذه المبادرات تساهم في تطوير الملاكمة اللبنانية وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي”.

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