بالصور: رعاية بين اتحاد التنس و Sports Experts.. صايغ وسلامة أجمعا على العلاقة الوطيدة

وقّع رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ ورئيس مجلس ادارة “سبورتس إكسبيرتس” ( Sports Experts) شربل سلامة اتفاقية رعاية في مقر الاتحاد الكائن في جامعة سيدة اللويزة- ذوق مصبح.حضر التوقيع أمين صندوق الاتحاد عبد القادر قمر الدين ،عضوا الاتحاد وسيم السيقلي ومارك طايع وأركان الشركة الراعية .وقبيل التوقيع، ألقى صايغ كلمة شكر خلالها سلامة على دعمه المتواصل للاتحاد اللبناني للتنس ولعائلة التنس في لبنان خاصة انه يواكب بشغف رياضة الكرة الصفراء ومعتبراً ان الرعاية ستفيد اللعبة وعائلتها الكبيرة.ونوّه صايغ بدعم سلامة للرياضة اللبنانية بصورة دائمة ومنذ عقود عدة من ألعاب جماعية وفردية.

رعاية بين اتحاد التنس وSports Experts.. صايغ وسلامة أجمعا على العلاقة الوطيدةhttps://t.co/XUpBEsCaSC pic.twitter.com/qS0QJoEJjy — Cedar News (@cedar_news) June 16, 2026

بدوره، عبّر سلامة عن سروره لتوقيع اتفاقية رعاية مع اتحاد التنس “النشيط” والذي يعمل بكل قدراته لتطوير اللعبة المنتشرة على مساحة الوطن ومتمنياً للاتحاد التوفيق في مسيرته.

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