بالصور: نادي مالكي فيراري الإمارات يمنح الرئاسة الفخرية لرئيس بلدية عندقت وبطل سباقات “فيراري تشالنج” السائق طاني حنا

منح “نادي مالكي فيراري الإمارات العربية المتحدة” بطل سباقات “فيراري تشالنج” لسنوات طويلة رئيس بلدية عندقت الأستاذ طاني حنّا لقب الرئيس الفخري مدى الحياة، تقديراً لمسيرته الطويلة والحافلة بالعطاء والتفاني والشغف في خدمة النادي وأعضائه وعلامة فيراري، ولدوره البارز في تطوير النادي وترسيخ مكانته كواحد من أبرز نوادي مالكي فيراري على مستوى العالم.

وكان حنّا قد انضم إلى “نادي مالكي فيراري الإمارات العربية المتحدة” مطلع عام 2009، عندما كان النادي لا يزال في سنواته الأولى، حيث لعب منذ البداية دوراً محورياً في دعمه ومساندته والمساهمة في نموه وتطوره.

نادي مالكي فيراري الإمارات يمنح الرئاسة الفخرية لرئيس بلدية عندقت وبطل سباقات "فيراري تشالنج" السائق طاني حناhttps://t.co/K0XVF4KtYO pic.twitter.com/jhB8NN8IqJ — Cedar News (@cedar_news) June 10, 2026



ويُعرف حنّا بأنه من أكثر الشخصيات شغفاً ووفاءً لعلامة فيراري، إذ ارتبط اسمه بها ليس فقط كمالك وجامع لعدد من سياراتها النادرة، بل أيضاً كسائق سباقات محترف تمكن من اعتلاء منصات التتويج في بطولات “تحدي فيراري “أكثر من ستين مرة في مختلف قارات العالم ، محققاً العديد من الإنجازات والألقاب، من بينها بطولتي آسيا وأوروبا.

وفي عام 2014 انتُخب رئيساً للنادي، وتولى الرئاسة لولايتين متتاليتين حتى عام 2018، قبل أن يقرر التفرغ لمسيرته في عالم السباقات. ورغم تنحيه عن المنصب آنذاك، بقي عضواً فاعلاً ووفياً للنادي، مقدماً دعمه وخبرته ومشورته كلما دعت الحاجة.

كما عاد حنا عام 2022 ليتولى منصب نائب الرئيس، قبل أن يُعاد انتخابه رئيساً للنادي عام 2024، حيث قاد النادي نحو مرحلة جديدة من النجاح والتميّز، مستنداً إلى خبرته الطويلة وعلاقاته الواسعة داخل مجتمع فيراري العالمي.

ويحظى حنّا بمكانة خاصة لدى القيّمين على مصنع فيراري في مدينة مارانيللو الإيطالية، حيث تربطه بهم علاقات احترام وصداقة متينة، ما جعله شخصية مرموقة ومؤثرة في أوساط عشاق فيراري حول العالم.

ويأتي منحه لقب الرئيس الفخري مدى الحياة تكريماً لسنوات طويلة من العمل والعطاء والإخلاص، وتقديراً للدور الكبير الذي أداه في بناء النادي وتعزيز حضوره ومكانته الدولية.

يُشار إلى أن طاني حنّا هو من أبناء بلدة عندقت العكارية، ويشغل حالياً منصب رئيس بلدية عندقت، كما أنه مؤسس جمعية “تدبير” والداعم الأساسي ومؤسس نادي عندقت الرياضي منذ سنوات عدة ومعروف بأنشطته الرياضية على مدار السنة . وله اهتمامات واسعة في الشأن العام والعمل الإنمائي والاجتماعي والانساني، وقد استطاع خلال السنوات الماضية أن يُحدث نقلة نوعية في بلدته عندقت من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية ورياضية وسياحية وبيئية أسهمت في تعزيز حضور البلدة وتطوير واقعها، ما جعله من الشخصيات العكارية البارزة في مجالات العمل البلدي والإنمائي والرياضي.

وسيواصل حنّا دعمه لنادي مالكي فيراري الإمارات العربية المتحدة من خلال دوره الاستشاري والتوجيهي، مؤكداً التزامه الدائم بمساندة النادي الذي يعتبره عائلته الثانية، ومواصلة مسيرته في خدمة مجتمع فيراري وتعزيز مكانته على الساحة العالمية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.