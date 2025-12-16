بالصور: جورج عيد يحقق فوزًا لافتًا في بطولة محاربي الإمارات الـ 66 للفنون القتالية المختلطة في جونية



شهد “مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي” بمدينة جونية أمسية قتالية رياضية دولية بالغة الاثارة والمنافسة اذ جرت عشرة نزالات ضمن “بطولة محاربي الامارات في نسختها ال66 ” UAE Warriors) ) في رياضة الفنون القتالية المختلطة(أم أم آي) امام جمهور غفير تقدّمه رئيس مجلس ادارة “بالمز سبورتس” الاماراتي فؤاد درويش الذي أشرف على الشاردة والواردة استعداداً للمسابقة ، نائب رئيس الاتحاد الدولي وامين عام الاتحاد اللبناني وسام ابي نادر، رئيس الاتحاد البحريني المدير التنفيذي للاتحاد الدولي محمد قنبر ،رئيس الاتحاد اللبناني أحمد حازر ونائبه لؤي قبلاوي وفاعليات عسكرية وبلدية ورياضية.

وكان ختام الأمسية،التي شهدت تنظيماً لافتاً، مسكاً اذ نجح البطل اللبناني جورج عيد في الفوز بنزاله على منافسه المغربي محمد الجغدل بعد أداء كبير من عيد الذي سيطر على النزال وبمواكبة جمهور كبير شجعه خلال اللقاء.

نتائج النزالات

وفي ما يلي نتائج النزالات العشرة :

-فاز عبد مشارقي(سوريا) على مجدي طارق(العراق)

-فاز علي زريق(سوريا) على فتحي محمود (مصر)

-فازت التركية ألكنور كورت على الايرانية ياغاني بلاغي

فاز عماد العزمي(المغرب) على عماد حمدو(سوريا)

-فاز عرفان مدادي(ايران) على ايلي فرح(لبنان)

فاز كرار علي(العراق) على عبد الأمير حمود (لبنان)

-فاز احمد درويش(مصر) على انطوني زيدان(لبنان)

-فاز فلوباتر فارس(مصر) على تالحا درديوك(تركيا)

-فاز شادي قباني (سوريا) على علي طباجة(لبنان)

-فاز جورج عيد(لبنان) على محمد الجغدل(المغرب)

وفي الختام أقيم حفل تتويج الفائزين من قبل كبار الحضور .وتسلّم درويش درعاً تذكارياً من الاتحاد اللبناني عربون شكر ومحبة وتقدير .واوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي وامين عام الاتحاد اللبناني وسام ابي نادر ان اقامة “بطولة محاربي الامارات” في لبنان دليل على الثقة بالاتحاد اللبناني ووجّه الشكر الى رئيس مجلس ادارة “بالمز سبورتس”” “الصديق”فؤاد درويش.

