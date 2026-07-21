خطأ طبي في فرنسا.. فتاة تدخل لجراحة في الكاحل وتستيقظ بعد خلع 4 أضراس سليمة

في حادثة أثارت صدمة واسعة في فرنسا، خضعت مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا لعملية جراحية خاطئة، بعدما دخلت غرفة العمليات لإجراء جراحة في كاحلها، لكنها استيقظت لتكتشف أن الفريق الطبي خلع أضراس العقل الأربعة لديها عن طريق الخطأ.

ووقعت الحادثة داخل عيادة خاصة بمدينة لو توكيه شمالي فرنسا، حيث خضعت الفتاة للتخدير العام استعدادًا لإجراء عملية لعلاج إصابة في الكاحل، قبل أن يؤدي تشابه أسماء المرضى إلى خلط في الملفات الطبية، لتنفيذ الجراحة المخصصة لمريض آخر.

وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بدأت الفتاة تشعر بآلام شديدة في الفم بعد استيقاظها من التخدير، لتكتشف أن أطباء العيادة أزالوا أضراسها الأربعة، رغم أنها لم تكن تعاني أي مشكلة تستدعي خلعها.

وأكدت والدة الفتاة أن الخطأ تسبب لابنتها في أضرار جسدية ونفسية، إضافة إلى تأجيل العملية الأساسية التي كانت تحتاجها لعلاج كاحلها، ووصفت ما حدث بأنه “خطأ لا يمكن تبريره”.

واعترفت إدارة العيادة بالخطأ وقدمت اعتذارًا رسميًا للعائلة، معلنة فتح تحقيق داخلي ومراجعة إجراءاتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فيما قررت الأسرة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتعويض ابنتها عن الأضرار التي لحقت بها

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.