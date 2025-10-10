احتيال عاطفي في تركيا: شابتان سوريتان تستوليان على مهر وذهب وتختفيان

تقدّم شقيقان تركيان بشكوى رسمية لدى السلطات بعد تعرضهما لعملية احتيال ممنهجة من قبل شابتين سوريتين، تمحورت حول الزواج الوهمي مقابل مهر ومقتنيات ثمينة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أوصى والد الشقيقين قبل وفاته بالزواج من الشابتين، وبعد لقائهما وموافقتهما على الزواج، قام الشابان بدفع مهر قدره 450 ألف ليرة تركية، إضافة إلى شراء الذهب والملابس اللازمة للعرس.

لكن المفاجأة كانت عندما اختفت الشابتان بشكل مفاجئ بعد استلام الأموال والمجوهرات، دون ترك أي أثر.

السلطات التركية باشرت التحقيق في القضية لتحديد مكان الشابتين والكشف عن تفاصيل عملية الاحتيال، التي أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.