كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32 درجة طرابلس بين 23 و31 درجة وزحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات ، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر باخاصة في المناطق الجنوبية.

الثلثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق الجبال ودون تعديل بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على الجبال وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

-حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,33

-ساعة غروب الشمس: 19,52

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