تحذير من ارتفاع موج البحر.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية .

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. يتقلب نسبيا يوم غد الأحد بسبب تأثير كتل هوائية معتدلة الحرارة مع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مع نشاط بسرعة الرياح، تعود الأجواء المستقرة وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي السبت والاحد.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا والتي تؤدي إلى اضطراب في حالة البحر.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية .

الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل معها الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية، ترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

الحرارة المتوقعة على الساحل: بين 19 و28 درجة، فوق الجبال بين 11 و23 درجة وداخلًا بين 14 و30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:26 ساعة غروب الشمس: 19:50

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