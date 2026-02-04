طقس لبنان: الأرصاد تحذر من رياح قوية وموج مرتفع نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة و رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ما يؤدي الى رؤية سيئة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع، ويستمر حتى ظهر يوم الجمعة حيث يتحول الى متقلب مع أمطار متفرقة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة و رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ما يؤدي الى رؤية سيئة أحيانا.

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل، وظهور بعض الغبار في الأجواء. تتكاثف الغيوم تدريجا بعد الظهر، و تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض فتصبح الأجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار المتفرقة في الفترة المسائية ،مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح لحدود ال 60 كم/س بخاصة شمال البلاد.

السبت:

غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تشتد غزارتها تدريجا ابتداء من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر مع و رياح ناشطة تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 85 كلم/س،و يرتفع معها موج البحر .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة ، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب إعتبارا من بعد الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 17,13

