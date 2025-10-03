طقس لبنان: ضباب كثيف واحتمال رذاذ شمالاً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت، حيث تعود الى الانخفاض تدريجيا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ، ومن المتوقع ان يتحول الطقس اعتبارا من يوم الاربعاء الى متقلب مع احتمال هطول أمطار متفرقة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

صاف مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل (بحدود 5 درجات)، كما تنشط الرياح جنوبا.

السبت:

قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية .

الأحد:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الجنوبية في الفترة المسائية .

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .

الحرارة على الساحل من 25 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 65%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21

