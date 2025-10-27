الطقس في لبنان: استقرار خريفي وحرارة مرتفعة في الداخل والجبال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، ويستمر حتى يوم الخميس حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة ، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال .

الخميس:

صاف مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما ترتفع على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح .

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة ، في الداخل من 10 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 16,51

