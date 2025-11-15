تساقط الثلوج للمرة الاولى هذا العام على مرتفعات الضنية

شهدت مرتفعات الضنية تساقط الثلوج للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر واضح على بدء المرحلة الفعلية من الموسم الشتوي. وقد غطّت الثلوج قمة القرنة السوداء، أعلى قمّة في لبنان بارتفاع 3088 متراً، قبل أن تمتد إلى منطقتي جرد النجاص وجرد مربين على ارتفاعَي 2400 و2200 متر، حيث تشكّلت طبقة رقيقة من البياض وسط مشهد طبيعي لافت.

طبقة بيضاء تمتد على الجبال الشمالية

امتدت الثلوج بشكل تدريجي فوق السفوح العالية في الضنية، لتعلن وصول موجة باردة مبكرة هذا العام. وقد تزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما ساعد على ثبات الطبقة الثلجية في الجردين.

أمطار غزيرة تضرب المناطق الجردية والساحلية

إلى جانب تساقط الثلوج، شهدت المناطق الجردية والوسطى والساحلية هطول أمطار غزيرة رافقت المنخفض الجوي، ما ساهم في تعزيز البرودة وانتشار الأجواء الشتوية في مختلف أقضية الشمال.

بداية موسم شتوي يُتوقّع أن يكون نشطاً

يرى متابعون أن هذا التساقط المبكر قد يكون مؤشراً على موسم شتوي نشط في لبنان، مع توقعات بأن تشهد المرتفعات موجات إضافية من الثلوج خلال الأسابيع المقبلة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.