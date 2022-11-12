Homeخلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائهأسرار خلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائه By admin 11/12/2022 شارك يتعمّق الخلاف بين النواب «التغييريين» ما دفع أحدهم إلى توجيه كلام حادّ لزملائه معتبراً أنّ كلّاً منهم لديه ارتباطات لا يبوح بها. مواضيع متعلقة شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة 11/12/2022 فيتو من دولة عربية فاعلة على مرشح رئاسي 11/12/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالتغييريينالنوابحادخلافكلاملزملائهوأحدهموجه شارك
Comments are closed.