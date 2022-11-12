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شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة

By admin


يتردّد أن شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في منطقة الناقورة تحسّباً لقدوم الشركات العاملة في مجال النفط للاستثمار في المنطقة.

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