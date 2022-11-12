Homeشخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورةأسرار شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة By admin 11/12/2022 شارك يتردّد أن شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في منطقة الناقورة تحسّباً لقدوم الشركات العاملة في مجال النفط للاستثمار في المنطقة. مواضيع متعلقة خلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائه 11/12/2022 فيتو من دولة عربية فاعلة على مرشح رئاسي 11/12/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالعقاراتالناقورةبارزةتسارعجنوبيةشخصياتشراء شارك
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