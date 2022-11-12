Homeفيتو من دولة عربية فاعلة على مرشح رئاسيأسرار فيتو من دولة عربية فاعلة على مرشح رئاسي By admin 11/12/2022 شارك حاول أحد المقرّبين من مرشح رئاسي معرفة حقيقة الفيتو الذي تضعه دولة عربية فاعلة على ترشح قريبه، فأتى الجواب بأن العلاقات الشخصية شيء والموقف السياسي شيء آخر. مواضيع متعلقة خلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائه 11/12/2022 شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة 11/12/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراردولةرئاسيعربيةفاعلةفيتومرشح شارك
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