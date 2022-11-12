فيتو من دولة عربية فاعلة على مرشح رئاسي

حاول أحد المقرّبين من مرشح رئاسي معرفة حقيقة الفيتو الذي تضعه دولة عربية فاعلة على ترشح قريبه، فأتى الجواب بأن العلاقات الشخصية شيء والموقف السياسي شيء آخر.

نداء الوطن