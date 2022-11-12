Homeتحويلات مالية لوزير إلى قبرص بالملايينأسرار تحويلات مالية لوزير إلى قبرص بالملايين By admin 11/12/2022 شارك يملك وزير ونائب سابق نسخة عن تحويلات مالية لوزير زميل له من لبنان الى قبرص بقيمة ثمانية ملايين دولار خلال تسلمه مهماته الوزارية. مواضيع متعلقة خلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائه 11/12/2022 شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة 11/12/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراربالملايينتحويلاتقبرصلوزيرمالية شارك
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