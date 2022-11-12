Homeرئيس جهاز إداري دفع من جيبه الخاص رسم اشتراك المولد الكهربائيأسرار رئيس جهاز إداري دفع من جيبه الخاص رسم اشتراك المولد الكهربائي By admin 11/12/2022 شارك عُلم أن رئيس جهاز اداري في الدولة دفع من جيبه الخاص رسم اشتراك المولد الكهربائي لحسن سير العمل حيث العتمة تعرقل متابعة الملفات العائدة لهذا الجهاز. مواضيع متعلقة خلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائه 11/12/2022 شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة 11/12/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإدارياشتراكالخاصالكهربائيالمولدجهازجيبهدفعرئيسرسم شارك
Comments are closed.