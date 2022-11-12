سخرية من ترشيح إسم لرئاسة الجمهورية مُنع من الوصول إلى رئاسة تيار

سخرت أوساط مما يُحكى في تيار عن ترشيح إسم من داخله لرئاسة الجمهورية، وقالت إنّ الذي منعه من الوصول إلى رئاسة التيار لن يسمح له بالوصول إلى المنصب الأول في الدولة، كما ذكرت اللجمهوربة

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