Homeسخرية من ترشيح إسم لرئاسة الجمهورية مُنع من الوصول إلى رئاسة تيارأسرار سخرية من ترشيح إسم لرئاسة الجمهورية مُنع من الوصول إلى رئاسة تيار By admin 11/12/2022 شارك سخرت أوساط مما يُحكى في تيار عن ترشيح إسم من داخله لرئاسة الجمهورية، وقالت إنّ الذي منعه من الوصول إلى رئاسة التيار لن يسمح له بالوصول إلى المنصب الأول في الدولة، كما ذكرت اللجمهوربة مواضيع متعلقة خلاف بين النواب «التغييريين» وأحدهم وجّه كلام حادّ لزملائه 11/12/2022 شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في الناقورة 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإسمالجمهوريةالوصولترشيحتيارتيارهرئاسةسخريةلرئاسةمنع شارك
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