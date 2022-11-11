Homeجهة سياسية نقلت اموالها من سويسرا الى قطر .. خوفاًأسرار جهة سياسية نقلت اموالها من سويسرا الى قطر .. خوفاً By admin 11/11/2022 شارك يحكى في اوساط سياسية عن ان جهة سياسية نقلت اموالها قبل مدة من سويسرا الى قطر خوفا من ملاحقة القضاء الاوروبي للحسابات اللبنانية. مواضيع متعلقة الزيارة المفاجأة لميشال عون لموظفي الـOTV لم تكن مفاجأة 11/11/2022 بلديات شمالية تبيع سيارات وآليات وماكينات بهدف تأمين الدولار 11/10/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراراموالها..جهةخوفاسويسراسياسيةقطرنقلت شارك
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