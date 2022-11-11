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أسرار

جهة سياسية نقلت اموالها من سويسرا الى قطر .. خوفاً

By admin


يحكى في اوساط سياسية عن ان جهة سياسية نقلت اموالها قبل مدة من سويسرا الى قطر خوفا من ملاحقة القضاء الاوروبي للحسابات اللبنانية.

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