Homeبلديات شمالية تبيع سيارات وآليات وماكينات بهدف تأمين الدولارأسرار بلديات شمالية تبيع سيارات وآليات وماكينات بهدف تأمين الدولار By admin 11/10/2022 شارك تعمد بلديات شمالية إلى بيع موجودات خاصة بها من سيارات وآليات وماكينات وغيرها وذلك بهدف تأمين الأموال بالدولار في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها. مواضيع متعلقة جبران باسيل: هلق رح يعملوا هجمة قضائية وأمنية علينا 11/10/2022 دولة عربية تتشدّد في إجراءات السفر على اللبنانيين المسافرين… 11/10/2022 نداء ادوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالدولاربلدياتبهدفتأمينتبيعسياراتشماليةوآلياتوماكينات شارك
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