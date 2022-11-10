بلديات شمالية تبيع سيارات وآليات وماكينات بهدف تأمين الدولار

تعمد بلديات شمالية إلى بيع موجودات خاصة بها من سيارات وآليات وماكينات وغيرها وذلك بهدف تأمين الأموال بالدولار في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها.

نداء ادوطن