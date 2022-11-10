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بلديات شمالية تبيع سيارات وآليات وماكينات بهدف تأمين الدولار

By admin


تعمد بلديات شمالية إلى بيع موجودات خاصة بها من سيارات وآليات وماكينات وغيرها وذلك بهدف تأمين الأموال بالدولار في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها.

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