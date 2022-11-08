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أسرار

دولة تشتري الفنادق والمصارف المتعثرة في لبنان

By admin


يتردد ان دولة دخلت على خط الشراء في لبنان، من الفنادق الى المصارف المتعثرة من دون اي إعلان او ضجيج.

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