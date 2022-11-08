Homeدولة تشتري الفنادق والمصارف المتعثرة في لبنانأسرار دولة تشتري الفنادق والمصارف المتعثرة في لبنان By admin 11/08/2022 شارك يتردد ان دولة دخلت على خط الشراء في لبنان، من الفنادق الى المصارف المتعثرة من دون اي إعلان او ضجيج. مواضيع متعلقة اجتماع عاصف وخلاف بين رئيس تيار وكوادره: لا أحد يستطيع… 11/08/2022 أعمال بناء وحفر آبار بتغطية أمنية مقابل مبالغ مالية من دون… 11/08/2022 النعار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالفنادقالمتعثرةتشتريدولةلبنانوالمصارف شارك
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