Homeنائب شمالي مرشح للرئاسة حسمها وكأنه بات رئيساأسرار نائب شمالي مرشح للرئاسة حسمها وكأنه بات رئيسا By admin 11/08/2022 شارك استرعى الإنتباه كلام نائب شمالي أنه لن يكون من فريق المستشارين وإن كان مرشح الرئاسة من “أهل البيت”،ً غامزا من قناة العهد السابق َوعائلته وكأنه حسم من قصده ً أنه بات رئيسا. مواضيع متعلقة اجتماع عاصف وخلاف بين رئيس تيار وكوادره: لا أحد يستطيع… 11/08/2022 أعمال بناء وحفر آبار بتغطية أمنية مقابل مبالغ مالية من دون… 11/08/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارباتحسمهارئيساشماليللرئاسةمرشحنائبوكأنه شارك
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