نائب شمالي مرشح للرئاسة حسمها وكأنه بات رئيسا

استرعى الإنتباه كلام نائب شمالي أنه لن يكون من فريق المستشارين وإن كان مرشح الرئاسة من “أهل البيت”،ً غامزا من قناة العهد السابق َوعائلته وكأنه حسم من قصده ً أنه بات رئيسا.

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