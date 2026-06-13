إلهام شاهين تعود إلى السينما بعد 6 سنوات بفيلم «الحافي» وتكشف مفاجآته

تستعد الفنانة المصرية إلهام شاهين للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب استمر نحو 6 أعوام، من خلال فيلم جديد يحمل اسم «الحافي»، والذي انطلق تصويره أخيراً.

وأكدت إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية أن العمل الرقم 102 في مسيرتها الفنية يحمل مفاجآت على مستوى الشكل والمضمون.

وأرجعت إلهام شاهين قرار عودتها إلى السينما عبر «الحافي» إلى طبيعة الشخصية التي تقدمها وشكل الحوار الذي وصفته بأنه غير تقليدي، ويتمتع بإيقاع خاص يتطلب حفظه حرفياً من دون أي تغيير.

وأوضحت أن الفيلم يتناول عالم الدجل والشعوذة والنصب لتحقيق مكاسب مادية، فيما تجسد خلال الأحداث شخصية «عزيزة»، وهي امرأة شعبية شديدة الثراء، ترتدي العباءات والملابس الشعبية بأسلوب يعكس أناقتها وثراءها الفاحش.

الذكاء الاصطناعي في قلب الأحداث

وخلال حديثها مع الإعلامية بوسي شلبي، قالت إلهام شاهين إن شخصية «عزيزة» تمثل «لسان الحكمة والفلسفة» في الفيلم، نظراً لخلفيتها التي نشأت فيها على يد شيخ وولي حقيقي علّمها لغة القرآن واللغة العربية الفصحى.

كما كشفت أن الفنان أحمد بدير، الذي يشاركها البطولة، يجسد شخصيتين لتوأم في إطار كوميدي خفيف، معتمداً بصورة أساسية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخدع البصرية.

ويشارك في بطولة «الحافي» إلى جانب إلهام شاهين وأحمد بدير كل من عمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وأميرة فتحي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وإلهام صفي الدين، فيما يحمل الفيلم توقيع الكاتب محمد الغيطي والمخرج مازن الجبلي.

فيلم جديد برقم 103

وفي سياق آخر، كشفت إلهام شاهين عن مشاركتها في فيلم «حين يكتب الحب»، ليصبح العمل رقم 103 في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية مع لمسة نفسية، ويختلف تماماً عن أجواء «الحافي» القائمة على كوميديا الدجل والشعوذة.

ويشارك في بطولة «حين يكتب الحب» كل من معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، وأحمد الفيشاوي، وسوسن بدر، وجميلة عوض، وشيري عادل، ومحسن محيي الدين، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، ونانسي صلاح، وشريف حافظ، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص إنسانية متعددة تتناول العلاقات العاطفية وما تحمله من مشاعر متناقضة، إلى جانب التحديات والصراعات الداخلية التي يواجهها أبطاله.

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