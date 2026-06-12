بريق النجمات يخطف الأنظار في افتتاح كأس العالم 2026

شهد حفل افتتاح كأس العالم 2026، في العاصمة المكسيكية، أجواءً احتفالية استثنائية جمعت بين العروض الموسيقية والاستعراضية، إلى جانب لحظات فنية مبهرة عكست روح البطولة العالمية.





ومع انطلاق الحدث على أرض ملعب أزتيكا الشهير، لم تقتصر الأضواء على الفقرات الغنائية فقط، بل امتدت لتشمل إطلالات النجمات اللاتي خطفن الأنظار بتنسيقات أنيقة جمعت بين الجرأة والابتكار والطابع التراثي، في مشهد أضفى مزيدًا من البريق على افتتاح المونديال.

أناقة النجمات تزين افتتاح مونديال 2026

تحول ملعب أزتيكا إلى منصة عالمية احتفالية امتزج فيها الطابع الرياضي بالهوية اللاتينية، حيث تألقت النجمة الكولومبية اللبنانية شاكيرا إلى جانب النجم بورنا بوي خلال تقديمهما الأغنية الرسمية للبطولة «Dai Dai»، وسط تفاعل جماهيري كبير منذ اللحظات الأولى.

وفي هذا السياق، تنوعت إطلالات النجمات المشاركات في الحدث بين الأسلوب الكلاسيكي العصري واللمسات الجريئة والزي التراثي، ما جعلها محط اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

شاكيرا بإطلالة رياضية لافتة

خطفت شاكيرا الأنظار بإطلالة مكونة من بدلة صفراء بتصميم عصري، جاءت مع قميص شبكي مكشوف البطن والأكتاف، وتفاصيل جانبية جريئة وياقة مرتفعة، مع تنورة مدمجة بشورت بتدرجات الأبيض والبنفسجي الفاتح.

وأكملت إطلالتها بقفازات رياضية طويلة وحذاء أبيض متعدد الألوان بتصميم مستوحى من أحذية كرة السلة، مع اعتماد لمسات جمالية بسيطة اعتمدت فيها على الشعر الأشقر المجعد والمكياج البرونزي ونظارات شمسية سوداء.

سلمى حايك بإطلالة رسمية أنيقة

أما النجمة المكسيكية اللبنانية سلمى حايك فقد لفتت الأنظار خلال مشاركتها في مراسم الافتتاح، حيث رحبت بالمنتخبات والجماهير قبل انطلاق المنافسات، وظهرت حاملة كأس البطولة وسط تفاعل كبير.

واختارت لهذه المناسبة بدلة حمراء أنيقة من دار Gucci، مكونة من جاكيت قصيرة وسروال بقَصّة محددة، مع قميص حريري وربطة عنق بأسلوب عصري، إلى جانب تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم.

ليلا داونز بلمسة تراثية مكسيكية

قدمت المغنية المكسيكية ليلا داونز إطلالة فلكلورية مستوحاة من التراث المكسيكي، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلًا مزينًا بتطريزات دقيقة ونقوش ناعمة، مع إكسسوارات من الخرز والخشب.

واعتمدت تسريحة ضفائر طويلة مزينة بتفاصيل تراثية، في إطلالة عكست الهوية الثقافية المكسيكية وأجواء الاحتفال بالمونديال.

EJAE بإطلالة مسرحية عصرية

كما تألقت المغنية وكاتبة الأغاني الكورية الأمريكية EJAE خلال الحفل بفستان أزرق ملكي بتصميم يجمع بين الطابع المسرحي والعصري، خلال تقديمها النشيد الرسمي للبطولة إلى جانب الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي.

وجاء الفستان مزينًا بتفاصيل فضية بارزة وتنورة جانبية واسعة أضفت حركة لافتة على المسرح، مع حذاء رياضي فضي وتسريحة ذيل حصان ومجوهرات معدنية عصرية، في إطلالة عصرية لافتة للنظر.

وبهذا التنوع في الإطلالات، نجح حفل افتتاح كأس العالم 2026 في تقديم مشهد بصري متكامل جمع بين الفن والرياضة والأناقة العالمية في آن واحد.

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