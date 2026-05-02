“يا رب ساعدني”.. استغاثة من المستشفى تُثير القلق حول حسام السيلاوي

أثار الفنان الأردني حسام السيلاوي حالة من الجدل والقلق، بعد نشره رسائل من داخل المستشفى أكد فيها أنه أُدخل قسرًا من قبل أفراد من عائلته وتعرّض لإعطائه أدوية مهدئة رغمًا عنه، على خلفية اعتقادهم بأنه يمر بحالة نفسية غير مستقرة.

وأرفق السيلاوي منشوراته بموقعه الجغرافي، موجّهًا نداءً مباشرًا للجمهور لإنقاذه، قائلاً: “إخواني وعيلتي أخذوني إلى المستشفى وأعطوني أدوية غصب… على أساس إني مجنون”، قبل أن يضيف: “يا رب ساعدني”.

ويأتي ذلك بعد ظهوره في فيديو سابق ردّ فيه على الانتقادات التي طالته بسبب تصريحات دينية، مؤكدًا أن كلامه تم اجتزاؤه من سياقه، ومشدّدًا على تمسّكه بمعتقداته.

