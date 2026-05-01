هل توفيت فيروز؟ مصادر عائلية تكشف الحقيقة الكاملة

نفت مصادر مقربة من عائلة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة وتقيم في منزلها في بيروت.

وأوضح المصدر أن فيروز لا تعاني من أي أزمة صحية خطيرة، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها، داعيًا إلى التوقف عن نشر أخبار غير دقيقة تمس خصوصيتها.

كما أشارت العائلة إلى أنها تتابع هذه الشائعات، وتدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروّجيها، بسبب ما تسببه من قلق لجمهورها وإساءة لسمعتها.

