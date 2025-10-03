ملكة جمال لبنان 2025: الحدث الأجمل يزيّن بيروت بمفاجأة نانسي عجرم

يترقب اللبنانيون وعشاق الجمال حول العالم حفل ملكة جمال لبنان لعام 2025، الذي تنظمه المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال (LBCI) مساء السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ستتسابق 15 شابة على اللقب، على أن تتولى الملكة الحالية ندى كوسا تسليم التاج للفائزة.

الحدث الذي يُقام برعاية وزارة السياحة اللبنانية، لن يكون مجرد مسابقة جمالية، بل سهرة فنية واستعراضية كبرى.

أما مفاجأة الحفل هو إطلالة الفنانة نانسي عجرم، التي ستقدم مجموعة من أغانيها الجديدة من ألبوم “نانسي 11″، إلى جانب باقة من أشهر أغنياتها التي رافقت جمهورها على مدى سنوات، ما يضفي على السهرة طابعاً احتفالياً مضاعفاً.

15 متسابقة

ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة على إنستغرام، أسماء وصور 15 متسابقة، بينما ظلّت المشتركة السادسة عشرة خارج دائرة الضوء بسبب غيابها عن مواقع التواصل.

وضمت قائمة المشاركات: مهندسات، ومغنيتان، وعارضة أزياء، ومصممة غرافيك، في إشارة إلى تنوع الخلفيات والمهارات التي تحملها كل متسابقة.

أما الأسماء التي تم الكشف عنها فهي: ساندي عيد، وكارلا دحداح، ونتالي بيشاني، وسارة سماحة، وماريلين يمين، وجينفير الهاشم، وإنغريد فيغازان، ونور كرم، وماري جو درويش، وأدريانا دياب، وكلوي خليفة، وياسمينا حلبي، وآية فاخر، وبيرلا حرب، وسيلين زغيب.

أسئلة ومداخلات

ومن المُقرر أن تخضع المتباريات لجولات من الأسئلة والمداخلات أمام لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة من مجالات الفن والطب والأزياء والثقافة، على أن يتوج اللقب الفائزة التي ستمثل لبنان لاحقاً في مسابقات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

الفائزة لن تحمل التاج فقط، بل ستحصل أيضاً على حزمة واسعة من الجوائز تشمل منزلًا مجهزاً بالكامل، وطقم مجوهرات، وأحذية، ورحلة إلى شرم الشيخ، وغيرها من الهدايا القيّمة، كما ستتبنى خلال فترة تتويجها قضية اجتماعية لتعمل على إبرازها وتحقيق تقدم فيها

