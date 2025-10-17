مهرجان بيروت للأفلام الفنية BAFF يعود بدورته الحادية عشرة تحت شعار مهرجان من أجل الإنسانية

يعود مهرجان بيروت للأفلام الفنية BAFF في دورته الحادية عشرة ليؤكد مجدداً مكانته كمنصّة ثقافية مستقلّة تحتفي بالفن السابع بوصفه لغة للروح والذاكرة والجمال، وتكرّس إلتزامها الإنساني في زمن يشتد فيه الضجيج وتضيع فيه القيم.

منذ تأسيسه عام 2015، شكّل المهرجان، بحسب بيان، “مبادرة فريدة في المشهد الثقافي اللبناني والعربي والعالمي، تجمع بين السينما، الفنون التشكيلية، العمارة، الأدب والتصميم، وتقدم عبرها رؤية متجددة لدور الفن في التربية والثقافة والحوار”.

تحمل هذه الدورة الممتدة بين 4 و 14 تشرين الثاني المقبل، على شاشة مسرح بيريت في جامعة القديس يوسف شعار “مهرجان من أجل الإنسانية”، “لتكون مساحة لقاء بين الجمال والمسؤولية، وبين الفن والتفكير النقدي، في مواجهة التحديات الكونية من حروب، أزمات بيئية، وثورة الذكاء الإصطناعي.”

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد على خشبة مسرح بيريت في حضور سفير إسبانيا خيسوس إغناسيو سانتوس أغوادو، سفير هولندا سفير إسبانيا، سفير بلجيكا أرنوت باويلز، سفير اليابان ماسايوكي ماجوشي، نائبة رئيس البعثة في سفارة ألمانيا ياسمين رايا، القائم بالأعمال بالنيابة سفارة سويسرا لدى لبنان وسوريا فنسنت باسكييه، نائبة رئيس البعثة في سفارة بولندا الدكتورة كاتارزينا بيتشين، بالإضافة إلى مدير معهد الدراسات السمعية والبصرية (IESAV) في جامعة القديس يوسف الدكتور توفيق الخوري، و مدير المكتبة الشرقية الدكتور جوزيف رستم، أعلن منظمو المهرجان عن برنامج هذه الدورة.

التواريخ:

الثلثاء 21 تشرين الأول، الساعة 6:30 افتتاح معرض “إيتل عدنان: قصائد، روايات، مقالات من 1966 إلى 2021″، بمناسبة الذكرى المئوية لميلادها، في المكتبة الشرقية – جامعة القديس يوسف. يستمر المعرض حتى 19 كانون الأول 2025.

الثلثاء 4 تشرين الثاني، الساعة 6:30افتتاح الدورة الحادية عشرة في مسرح بيريت – USJ، مع عرض 22 فيلماً حتى 14 تشرين الثاني (التذاكر متوفرة عبر أنطوان تيكيتينغ)، يليه عند الساعة 9:00 حفل توزيع جوائز “اليراعات الذهبية 2025″، وتُمنح هذا العام إلى الفنانة سينثيا زافين، عازفة البيانو والملحنة وفنانة الصوت.

السبت 8 تشرين الثاني: يوم تضامني مع غزة وأهلها، في مسرح بيريت، يتضمن مؤتمرًا، توقيع كتاب، والعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم “ضع روحك على يدك وامشي” للمخرجة سپيده فارسي.

الجمعة 14 تشرين الثاني، الساعة 9:00حفل الاختتام مع عرض فيلم “لون الرمان”، المستوحى من قصيدة سايات نوفا ومن تحفة سيرغي بارادجانوف.

الإثنين 10 تشرين الثاني، الساعة 8:00 العرض العالمي الأول لفيلم “من إسطنبول إلى بيروت، من بغداد إلى القاهرة: ألف طريقة لنكون حديثين”، بحضور المخرجة التركية إيلانا نافارو.

يشارك في “هذه الدورة الـ11 أسماء فنية وثقافية مرموقة مثل: إيلين غراي، جان كوكتو، آي ويوي، بوتشيني، شوبان، رولان دو لاسوس، جون سينغر سارجنت، إدوارد مونك، بيتر برويغل، قصر الحمراء، بلاد ما بين النهرين، مستودع روتردام، وغيرهم من الأسماء والتحف اللامعة”.

