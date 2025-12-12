حادث سير ينهي حياة واحد من أبرز صناع المحتوى على منصة “سناب شات” ويشعل موجة حزن واسعة

اهتزّت منصّات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن وفاة مشهور “سناب شات” المعروف باسم أبو مرداع، ما أدخل جمهوره ومحبيه في حالة صدمة وحزن واسعَين.

وبعد تضارب المعلومات في البداية، أكّد مقرّبون من عائلة الراحل صحة الخبر، موضحين أن أبو مرداع، واسمه الحقيقي عبدالله بن مرادع آل عاطف القحطاني، توفي إثر حادث مروري مروّع وقع في منطقة حائل، أثناء تنقّله برفقة عدد من أصدقائه، من بينهم صانع المحتوى المعروف “أبو حصة”، الذي لا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد تعرّضت المركبة التي كانت تقلّهم لحادث عنيف أدى إلى انقلابها، ما تسبب بإصابات بالغة للراحل، توفي على أثرها متأثرًا بنزيف داخلي وإصابات خطيرة في الرأس والصدر، رغم محاولات الإسعاف السريع.

وكان أبو مرداع من أبرز صناع المحتوى الشباب على منصة “سناب شات”، حيث اشتهر بعفويته وروحه المرحة ومحتواه القريب من الناس، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة داخل السعودية وخارجها. وسرعان ما تصدّر وسم #وفاة_أبو_مرداع قوائم الترند، وسط سيل من رسائل النعي والدعاء، ومقاطع تذكارية لآخر ظهوراته.

وشهدت منصات التواصل تفاعلًا لافتًا من مشاهير ومؤثرين، عبّروا عن حزنهم لرحيله المفاجئ، فيما أعاد الحادث فتح النقاش حول السلامة المرورية، وضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق السريعة.

وبرحيل عبدالله بن مرادع آل عاطف القحطاني، يفقد عالم السوشيال ميديا وجهًا شابًا ترك أثرًا إنسانيًا واضحًا في قلوب متابعيه، الذين اعتادوا حضوره اليومي وضحكته البسيطة، لتبقى ذكراه حاضرة رغم الغياب المفاجئ.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.