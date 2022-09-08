Homeالأهالي يتجمعون أمام منزل القاضي سهيل عبود رفضاً لتعيين قاض رديف في قضية مرفأ بيروتخبر عاجل الأهالي يتجمعون أمام منزل القاضي سهيل عبود رفضاً لتعيين قاض رديف في قضية مرفأ بيروت By admin 09/08/2022 شارك الأهالي يتجمعون أمام منزل القاضي سهيل عبود رفضاً لتعيين قاض رديف في قضية مرفأ بيروت مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أمامالأهاليالقاضيبيروتخبررديفرفضاسهيلعاجلعبودقاضقضيةلتعيينمرفأمنزليتجمعون شارك
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